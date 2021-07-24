Врачи назвали новую категорию людей, умирающих от коронавируса

Жертвами коронавируса все чаще становятся люди старше 40 лет, отказавшиеся от вакцинации. Об этом со ссылкой на британских врачей сообщает газета Daily Mail.

По словам врачей, все чаще инфекцию обнаруживают у лиц старше 40 лет без хронических заболеваний, которые не прошли вакцинацию.

По словам консультанта по экстренной медицине Кэтрин Хендерсон, раньше за помощью врачей в основном обращались пожилые люди с диабетом второго типа, высоким давлением и ожирением.