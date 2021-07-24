Журналист Екавян: Отношения Франции с Азербайджаном основаны на деловых связях, а с Арменией - на эмоциях

"Азербайджан готовит новую франкоговорящую элиту, отправляя во Францию студентов и расширяя обучение французскому языку в Баку. Там уже есть французский университет, есть планы по созданию лицея…", - выражает свое беспокойство активностью Азербайджана Екавян.

Проживающие во Франции армяне недовольны тем, что во Франции начали активизироваться азербайджанские организации. В беседе со Sputnik Армения французско-армянский журналист Тигран Екавян заявил, что "Баку выделил средства на реставрацию нескольких церквей в Нормандии".

Журналист отмечает, что "армян во Франции знают и уважают", французские СМИ постоянно освещают карабахский вопрос, при этом Екавян констатирует, что азербайджанская сторона пытается "донести свою позицию до всех сил, от левых до крайне правых" во Франции.

Рассказывая о проармянски настроенных политических силах во Франции (правые и консерваторы, коммунисты), Екавян отмечает, что с ними ведется "дифференцированная работа". Среди "друзей Армении" журналист назвал и проживающих во Франции ассирийцев и греков, посетовав при этом на то, что "почти ничего не сделано в работе с еврейской общиной Франции".

В то же время, утверждает армянский журналист, французские левые партии и СМИ уже заняли проазербайджанскую позицию.

"Наша слабая сторона – отсутствие повестки дня в отношениях и Армения-диаспора, и Армения-Франция. У турецкой и азербайджанской общин такая повестка есть. Чем мы им ответим?.. Отношения Франция-Турция и Франция-Азербайджан основаны в первую очередь на деловых связях и инвестициях, тогда как дружба Армении и Франции – больше на эмоциях", - заявляет Екавян.