Армения нарушила режим прекращения огня: снова бои на границе
Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз совершили провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.
Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны Азербайджана.
В сообщении говорится, что 26 июля начиная с 03:00 подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории Кельбаджарского района.
Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этом направлении, предпринимают адекватные ответные меры.