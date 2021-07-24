Наша саблистка в 1/16 финала встречалась с американкой Энн-Элизабет Стоун. Поединок завершился победой представительницы Азербайджана со счетом 15:9.

Стоит отметить, что опытная американка была бронзовым призером чемпионата мира-2018. На этом турнире она была посеяна под 5-м номером. Тогда как 25-летняя Анна Башта лишь под 28-м.

Следующей соперницей Анны будет 22-летняя россиянка Ольга Никитина, которая также выбила из борьбы спортсменку из США - Дагмару Возняк (15:14).