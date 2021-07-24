Рустам Оруджев победил российского дзюдоиста и вышел в 1/8 финала Олимпиады

Сегодня на Олимпийских играх в Токио в борьбу вступил еще один азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг).

Одна из наших надежд на медаль в Токио, серебряный призер Рио-2016, чемпионатов мира 2017 и 2019 годов, а также Евро-2019 встречался в 1/16 финала с россиянином Мусой Могушковым.

На 59-й секунде дополнительного времени Рустаму удался прием, за который он получил балл ваза-ари и победил.

Следующим соперником азербайджанского дзюдоиста будет таджик Сомон Махмадбеков.