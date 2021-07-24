Эйнулла Фатуллаев 07:00

Кто возьмется опровергнуть постулат о взаимозависимости внутренней и внешней политики? Самые искренние противники политики Ильхама Алиева, причем даже в наиболее острые периоды политической борьбы, признавали невероятный успех его филигранной внешней политики. Но при этом предавали огульной критике его внутреннюю политику. В борьбе за власть, которую все они проиграли.

Оброненная фраза революции По-большому счету, судьба борьбы за власть в Азербайджане разрешилась в 2005 году. После разгромного поражения в ноябре 2005 года инакомыслящих, политической оппозиции и внутривластной оппозиции, активная политическая жизнь выветрилась не только с революционной площади, но и из парламента. И мысль о плачевном конце альтернативных сил, дескать вызванная политикой «закручивания гаек» глубоко ошибочна. Репрессии были и в Украине в период правления Януковича. Однако ни централизация власти, ни аресты лидеров оппозиции не спасли страну от надвигающегося урагана революции. Национал-демократическая оппозиция совершила вторую после 2003 года роковую ошибку, побежав впереди локомотива революции. Поезд ушел, а на рельсах остались бездыханные тела вчерашних кумиров рассосавшей по сторонам протестной толпы. Оппозиция боролась против Ильхама Алиева теми же идеологическими и пропагандистскими методами, как и против Гейдара Алиева. Преемственность власти, безусловно, была сохранена, но И.Алиев все еще оставался большой загадкой для общества. Главным преимуществом нового и молодого президента стало отсутствие в стане его оппонентов новых людей с новыми идеями и мышлением. Ильхаму Алиеву противостоял 1992-ой год. Г.Алиеву мог бы противостоять позорный год растленной азербайджанской демократии, поскольку великий патриарх был человеком из старого времени, оказавшийся в терниях борьбы 1992-го года. Но не Ильхаму Алиеву. С англоязычным политиком новой формации наступило новое время и новые ожидания. Кроме этого, сама фабула цветной революции предполагала не реинкарнацию советских неформалов, а раскол действующей правящей элиты с выдвижением на роль первой скрипки нового человека из старого правительства, который, как и Саакашвили произнес бы сакраментальную фразу: «Россия – это вчерашний день, а Запад – завтрашний».

Буквально за несколько недель до своего ареста тогдашний суперминистр Фархад Алиев, наделенный неограниченной властью и произнес эту долгожданную знаковую фразу, которая вызвала оторопь во всем обществе. Лидер азербайджанской олигархии бросил вызов устоям государственной власти, на которой зиждилась внешняя политика Азербайджана, выраженная в доктрине «баланса интересов». Кредо новой мировой революции навязывала мысль о побеге к Западу от проклятого российского прошлого. Так начинались все постсовковые цветные революции. Как же ошибался однофамилец президента! Ровно через 10 лет, в 2015 году, в условиях непростой международной обстановки Ильхам Алиев скажет, что Россия – гарант региональной системы безопасности. И при этом сам же Азербайджан выступит в роли гаранта энергетической безопасности Запада. Само будущее, которое свершилось на наших глазах опровергло философию несбывшейся революции. Вот мы и снова вернулись к важнейшему постулату взаимозависимости внутренней и внешней политики, с которой и начали новое повествование. Эта невзначай брошенная фразы заложило основу для идеологического размежевания. Вот где таилась опасность для архитектуры алиевской власти. До «железного кулака» была «сильная рука» У Ильхама Алиева не оставалось другого пути, как прибегнуть к политике «сильной руки». Да-да, спустя 16 лет эта «сильная рука» превратится в «железный кулак». Но для достижения единственной национальной задачи, И.Алиеву ничего не оставалось, как обеспечить устойчивый иммунитет власти, жесткую централизацию, подавить саму попытку ревизии идейно-политических принципов и устоев власти. И в этом же году наступила краткая эра «большой нефти», сулящая неформальной (маломасштабной и низкодоходной) экономике, подчиненной идее выживания, многомиллиардные инвестиции. Впервые после развала советской державы у азербайджанцев появилась возможность смены своего социального слоя.

И.Алиев прибег к тактике «сильной руки», но не «азиатской нагайки» - президент не пошел по пути становления однородных центральноазиатских режимов. Естественная маргинализация альтернативных сил, вырождение политического протеста и деградация форм политической борьбы до виртуальных философско-идейных дискуссий, то есть новый и естественный исторический процесс сам вынес вердикт затухшей политической жизни. Да и протестный электорат прозрел и осознал, что был обманут идейными вдохновителями свержения Алиевых. Уход Гейдара Алиева не вызвал коллапса государства. Оно стояло на месте. Развивалось и даже укреплялось. А Ильхам Алиев вопреки утверждениям идеологов оппозиционной мысли оказался «крепким орешком», сильной и харизматичной личностью, который сосредоточил в своих руках необъятную власть. У президента не было другого пути – «петровские реформы» и строительство новой страны требовали сосредоточения всех нитей власти в одной «сильной руке». Да, порой колючие «ежовые рукавицы» вызывают возмущение и осуждение современников. Так ведь, история же всех рассудит. Как рассудила и оправдала своенравность Ататюрка или Аденауэра, которые сажали неугодных, заглушали критические голоса и закрывали газеты. Но последующие поколения дали этим канонизированным лидерам правдивую оценку – именно с точки зрения развития исторического процесса. Ильхам Алиев обязан был уверенно идти вперед. И в сложнейших карабахских переговорах, и в ограничении внешнего воздействия. Без оглядки назад. С абсолютным чувством внутреннего спокойствия и уверенности в собственной стране. Уверенности в завтрашнем дне. Для этого, как он повторял часто, нужно было единение народа и власти. Народ полностью покорился власти. С одной надеждой на устах – скорейшего возвращения Карабаха. Протест в стране полностью сошел на нет. Исключая, фантомные возгласы патологических неудачников на доставшейся в наследство от «первого нефтяного бума» - Торговой улице. Одиночные пикеты и пародийные митинги вызывали гротескный смех на фоне красивой глянцевой нефтяной обложки. Не построили капитализм, но победили трайбализм Ильхаму Алиеву пришлось разгребать доставшуюся полуфеодальную-полуказарменную экономику с рухнувшими основами социалистического хозяйствования. Начатые Гейдаром Алиевым в 1998 году экономические реформы остались под цунами политической дестабилизации.

На первом этапе своего правления, в 1993-1998 годах великий патриарх в большей мере был озабочен воссозданием государственных институтов и собиранием распавшихся азербайджанских земель – от Лянкярана до Гусаров. Едва возродив из пепла государства, Г.Алиев запустил либерализацию экономики, но реформы захлебнулись: проблемы со здоровьем, острая борьба за власть, неизбежная для переходной экономики олигархизация… С 2005 года создавшаяся историческая обстановка вынудила И.Алиева перейти на модель госкапитализма. Тем более, перед глазами стоял горький урок проваленных Кахой Бендукидзе «псевдо-гайдаровских» реформ в соседней Грузии. Спустя годы архитектор «грузинского чуда» будет отвечать на вопросы грузинских следователей… История изобилует множеством примеров, когда в кризисные периоды, будь то консерваторы или либералы оказывались перед закономерностью повышения роли участия государства в экономике. Буквально спустя три года, в 2008 году после кульминации обвала мировой экономики, большинство стран Запада перешли на государственное регулирование экономики. Однако, смотря правде в глаза признаем, что азербайджанский вариант госкапитализма привел не только к усилению роли государственного сектора, но и к становлению системы, при которой государство выступило главным предпринимателем, завладев не только средствами производства, но и прибылью. Парадоксально, но изобличения и аресты олигархов Фархада Алиева, Али Инсанова, Акифа Мурадвердиева и прочих представителей так называемой внутренней оппозиции не остановило, а наоборот – усилили процесс олигархизации власти, сращения государственной власти с экономикой. Конечно же, новое тяжкое бремя явилось прямым следствием перехода на госкапитализм.

Но при всех своих негативных последствиях, олигархизация власти сыграла ключевую роль в переходе от политико-экономического трайбализма – атавизма феодально-советского мышления в Азербайджане, сохранившегося вплоть до прихода к власти Ильхама Алиева, - к плутократической модели отношений государства и общества. То есть в Азербайджане произошел важный социально-исторический процесс и прогресс. Преобразование экономического уклада общества сломало многовековой социальный порок и проявление феодально-племенной пещерной культуры (сохранившейся и в советский период в силу социальной обездоленности и обособленности регионов) – укоренившиеся в общественном бытие землячество и так называемый кадровый трайбализм. Кстати об обособленности и обездоленности регионов. Важнейшим достижением правления Ильхама Алиева стала реализация пресловутой программы преображения регионов. Струйки нефтодолларов захлестнули все провинции и регионы. Затопленные в болоте проблем регионы преобразились до неузнаваемости – впервые с царских времен в далекие горные села проложили асфальт, провели свет, газ и воду. Люди вздохнули. Жить стало лучше, жить стало веселее… Конечно же, Азербайджан оказался далек от модели «Кооператива Озера» и отхода госсобственности в офшоры. Но воспользовавшись неограниченным доверием Ильхама Алиева, и в условиях фактического отсутствия разделения ветвей, что вступало в противоречие с концентрацией власти в одной сильной руке, а значит и отсутствия механизма госконтроля, спецслужбы в лице Министерства нацбезопасности избрали путь криминализации и сращения с преступной частью банковского сектора…

Вынужденное отступление Знающие давно и близко Ильхама Алиева люди заметили новую появившуюся черту в его характере. Президент стал недоверчивым. Прежде невероятно искренний, мягкий, добрый и доверчивый человек из года в год во время своего правления становился все более недоверчивым и подозрительным. Президента можно понять - с первых дней нахождения во власти он сталкивался с вероломством, коварством, обманом, предательством… Как сохранить веру в человека? – зададимся и мы шолоховским вопросом. Ведь одно доверие президента равноценно всем земным благам, не так ли? Многие чиновники в правительстве посчитали, что это не так. Более того, в окружении и в политической команде нашлись и такие чиновники, которые не только солгали, но и совершили предательство. Во истину на земле нет ничего позорнее предательства… Один человек обернул историю вспять 2015-й год стал вторым моментом истины для Ильхама Алиева. Именно в канун десятилетнего нахождения во власти, президент оказался лицом к лицу с порождением плутократической реальности – глава спецслужб вместе с президентом системообразующего госбанка вывели в офшоры миллиарды долларов. Борьба с плутократией и вызвала закономерную необходимость демонтажа системы госкапитализма. Возвысившийся над государством И.Алиев, в ипостаси абсолютной справедливости обратил весь свой праведный гнев на вырождающуюся плеяду госолигархов. Развенчание «махмудовщины», как пагубного социального явления, положило конец олигархату, как форме представительской власти. Ильхам Алиев, как и сингапурский чудотворец Ли, начал с наиболее приближенных к себе близких людей. Остальные все сами поняли. Полетели головы одного министра-олигарха за другим. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть экспроприацией экспроприируемого, разграбленного национального богатства страны, и возвращением в госказну. Ильхам Алиев начал революцию сверху. Ждать было нельзя. Президент выступил со знаковым заявлением, призвав страну забыть о нефти, что символизировало наступление новой эпохи. Второй за всю историю страны «нефтяной бум» оставался позади.

Буквально за какие-то 10 лет широко шагавший совковый Азербайджан превратился во второй Дубай, ослепляя своей роскошью и убранством. Как точно подметил на закате нефтяного бума один из западных журналистов, небоскребы Баку не соответствовали внешнему виду заблудившихся среди новостроек людей. Однако признаем, что западный коллега взял грех на душу. Уровень жизни азербайджанцев несравнимо превзошел не только качество жизни в странах эсенговья, но и многие восточноевропейские страны. Азербайджанцы никогда так хорошо не жили – не до, не после советской державы. И.Алиев провозгласил «человеческий капитал» высшей ценностью, полностью распустил прежнее правительство тучных нулевых. Антикоррупционная борьба, ускорение и перестройка - объявлены новой целью нового правительства «молодых технократов». С началом системных реформ, президент взял курс и на либерализацию экономики. И.Алиев открыто заговорил о разгосударствлении и активном вовлечении частного капитала в зажатую в тисках коронаэпохи экономику. Пересмотр производственных отношений и самого материального развития производительных сил изменил и подход к самой общественной надстройке. Вместо присущей азербайджанской форме госкапитализма доверительной системы контроля вернулся к жизни более эффективный – госконтроль, наделенный острым карающим мечом. Ожила и законодательная ветвь – парламент задумался о контроле над ответственным правительством и госрасходами. Сама крамольная мысль о распиле бюджетных ассигнований приравнялась к госизмене. Спецслужбы и Генпрокуратура отвернулись от политически неблагонадежных и несознательных, и наконец, занялись своими прямыми обязанностями – безопасностью и антикоррупционной борьбой. Один за другим полетели головы проворовавшихся глав регионов, а их места стали занимать «элитные бакинские мальчики».