Саакашвили нашел альтернативу для Украины после запуска «Северного потока-2»

Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили нашел альтернативу для Украины после запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

Саакашвили отметил, что после окончания строительства газопровода Украине следует начать разрабатывать свои собственные ресурсы, в частности «зеленый» водород. По его словам, нельзя доверять гарантиям, что транзит газа через Украину продолжится после реализации проекта. Геополитическое значение Киева будет только уменьшаться после начала работы «Северного потока-2», резюмировал экс-президент Грузии.

Помимо этого, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины обвинил Москву в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как именно на юге страны находятся главные залежи «зеленого» водорода.