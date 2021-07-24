Израиль нанес удар по ХАМАС

Израильские истребители нанесли в ночь на понедельник удар по военной базе радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой в сторону еврейского государства с целью поджогов. Об этом сообщила в понедельник армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по военной базе ХАМАС, используемой для террористической деятельности. Удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров с целью поджогов в направлении израильской территории", - говорится в заявлении. Военные отметили, что "база ХАМАС размещалась рядом с гражданскими объектами в секторе Газа, включая школу". "Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора со стороны сектора Газа", - добавили в пресс-службе.

Ранее палестинская радиостанция Al-Aqsa сообщила, что налетам в ночь на понедельник в секторе Газа подверглись расположения группировок, связанных с отрядами так называемого палестинского сопротивления в районе городов Хан-Юнис и Газа. О жертвах и разрушениях не сообщается. По информации радиостанции, палестинские группировки открыли ответный огонь по авиации еврейского государства.