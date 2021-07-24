Олимпийские соревнования в Токио начинаются в крайне неудобное для азербайджанской телеаудитории время. Чтобы посмотреть выступления наших атлетов, любителям спорта приходится просыпаться в 5-6 утра. И тут их ждет разочарование: İdman TV - единственный местный телеканал, транслирующий Олимпиаду, попросту игнорирует выступления азербайджанских спортсменов. Именно так было сегодня.

Сначала спортивный телеканал не показал великолепную победу представительницы Азербайджана в фехтовании Анны Башты над американкой Энн-Элизабет Стоун (15:9). Затем телезрители не увидели выступление таэквондистки Фариды Азизовой, а чуть позже İdman TV «забыл» о схватке одной из наших главных надежд на медали в дзюдо Рустама Оруджева, который победил россиянина Мусу Могушкова. И это при том, что все три поединка транслировались на российских и турецких каналах. В результате азербайджанские болельщики в соцсетях благодарят российский «Матч!» и турецкий TRT Spor и нещадно критикуют İdman TV, который вместо выступлений азербайджанских спортсменов показывал другие соревнования.

И такое происходит не в первый раз. К примеру, в стартовый день Олимпиады İdman TV показал два боя, в которых азербайджанские боксеры Тайфур Алиев и Лоренцо Сотомайор потерпели поражения. А вот следовавший сразу за ними победный поединок Магомеда Абдуллаева спортканал почему-то не транслировал.

Азербайджанских спортсменов на нынешней Олимпиаде не так уж много - 44. И одному телеканалу вполне по силам практически полностью охватить выступления наших олимпийцев. Но для этого нужен профессиональный подход к делу, а не наплевательское отношение к телезрителям, прервавшим свой сон, чтобы поболеть за своих. Так что пока работу İdman TV по освещению выступлений азербайджанских спортсменов в Токио иначе как провалом не назовешь!