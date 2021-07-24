Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация правящей Партии справедливости и развития Турции посетила Аллеи почетного захоронения и шехидов, а также монумент турецким воинам в Баку, сообщает Trend.

Члены делегации возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Они также посетили могилу ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой и возложили цветы.

Затем делегация во главе с первым заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции Нуманом Куртулмушем посетила Аллею шехидов, почтила память павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.