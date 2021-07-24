Нефть дешевеет на коронавирусных рисках и опасениях за спрос

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $73,68 за баррель, что на $0,42 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,31 (0,42%) - до $74,10 за баррель.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник из-за опасений по поводу ослабления мирового спроса на сырье на фоне роста числа зараженных COVID-19 и введения новых ограничительных мер в ряде стран.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,61 за баррель, что на $0,46 (0,64%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,16 (0,22%) - до $72,07 за баррель.

Фьючерсы на обе марки демонстрировали волатильность в течение прошлой недели, восстанавливаясь после обвала 19 июля и завершив неделю подъемом. Фьючерсы на Brent поднялись за неделю на 0,69%, WTI - на 0,71%.

"Паника по поводу "дельта"-варианта коронавируса и его последствий для восстановления спроса прекратилась к середине прошлой недели. Однако опасения по поводу этого сохранились и могут помешать ценам на нефть демонстрировать дальнейший существенный рост", - отмечает главный исполнительный директор Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит S&P Global Platts.

Между тем эксперты говорят, что фундаментальные факторы остаются устойчивыми, что может оказать поддержку рынку.