Прокуратура об убийстве женщины в Баку

В районную прокуратуру поступила информация об убийстве 24 июля около 11 часов утра Хатиры Фараджевой (1989 г.р.), проживавшей в поселке Бина Хазарского района.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Хазарского района, установлено, что Мейхош Джафаров (1977 г.р.), умышленно убил Хатиру Фараджеву, нанеся ей многочисленные ножевые ранения во время ссоры.

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

М. Джафаров задержан, расследование продолжается.