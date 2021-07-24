В Тунисе очередная «жасминовая революция»? видео
Накануне сообщалось, что президент Туниса уволил премьер-министра страны и заморозил деятельность парламента. Это произошло после вышедших из-под контроля демонстраций граждан по поводу пандемии и экономической ситуации в стране. Протестующие праздновали на улицах Туниса решение главы государства уволить премьера Хичема Мечичи, сообщает Associated Press. Сам президент Кайс Саид присоединился к толпе в столице страны.
TUNISIA: Crowds take to streets in Tunis tonight to celebrate President decision of dismissing Gov. , firing PM & freezing parliament.— Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 25, 2021
Major political upheaval. Islamist Opposition calling it a “coup”, reports on airport & borders closures: pic.twitter.com/HSdsf1tKXU
Глава государства также снял неприкосновенность со всех членов парламента и пообещал назначить нового премьер-министра в ближайшее время, чтобы успокоить страну. Он использовал специальную конституционную меру, позволяющую ему взять на себя исполнительную власть и заморозить работу парламента на неопределенный период, пока не будет восстановлена нормальная работа институтов власти, пишет Российская газета.
Накануне тысячи тунисцев бросили вызов вирусным ограничениям и палящей жаре, чтобы продемонстрировать свое недовольство в столице Туниса и других городах. Собравшиеся на акции протеста, в основном молодые люди, кричали: "Вон!" и скандировали лозунги, призывающие к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. В столице и крупных городах были развернуты силы безопасности, полиция заблокировала все улицы, ведущие к главной артерии столицы, авеню Бургиба. Полиция также разместилась вокруг парламента, не позволяя демонстрантам пройти к нему. Протестующие штурмовали офисы исламистского движения «Ан-Нахда», доминирующей силы в парламенте.
#Tunisia's armed forces are deployed in front of government headquarters and the Parliament in Bardo Square, as citizens celebrate President Kais #Saied's decision to freeze Parliament and dismiss the government#تونس #ساحة_الإرادة #تونس_تنتفض_ضد_الاخوان #Tunisia pic.twitter.com/5zhjRMMca0— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 26, 2021
По данным издания Tunisie Numerique, Саид запретил спикеру и 64 депутатам покидать территорию страны. Это касается только тех политиков, в отношении которых ведутся судебные дела.
Anadolu пишет, что военные не пропустили в парламент спикера Рашида аль-Ганнуши, его заместителя и группу депутатов, заявив о намерении беспрекословно следовать указаниям главы государства. Лидер партии «Ан-Нахда» Аль-Ганнуши осудил действия военных, призвав парламентариев выполнять обязательства и использовать имеющиеся полномочия.