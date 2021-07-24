Накануне сообщалось, что президент Туниса уволил премьер-министра страны и заморозил деятельность парламента. Это произошло после вышедших из-под контроля демонстраций граждан по поводу пандемии и экономической ситуации в стране. Протестующие праздновали на улицах Туниса решение главы государства уволить премьера Хичема Мечичи, сообщает Associated Press. Сам президент Кайс Саид присоединился к толпе в столице страны.

Глава государства также снял неприкосновенность со всех членов парламента и пообещал назначить нового премьер-министра в ближайшее время, чтобы успокоить страну. Он использовал специальную конституционную меру, позволяющую ему взять на себя исполнительную власть и заморозить работу парламента на неопределенный период, пока не будет восстановлена нормальная работа институтов власти, пишет Российская газета.

Накануне тысячи тунисцев бросили вызов вирусным ограничениям и палящей жаре, чтобы продемонстрировать свое недовольство в столице Туниса и других городах. Собравшиеся на акции протеста, в основном молодые люди, кричали: "Вон!" и скандировали лозунги, призывающие к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. В столице и крупных городах были развернуты силы безопасности, полиция заблокировала все улицы, ведущие к главной артерии столицы, авеню Бургиба. Полиция также разместилась вокруг парламента, не позволяя демонстрантам пройти к нему. Протестующие штурмовали офисы исламистского движения «Ан-Нахда», доминирующей силы в парламенте.