В начале недели курс биткоина взлетел почти на 15 процентов. Этой ночью он вплотную приближался к 40 тысячам долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам.

Максимальный курс за последние 24 часа составлял 39,28 тысячи долларов. По состоянию на настоящее время биткоин торгуется на уровне 38,88 тысячи долларов за монету.

Рост наблюдается и у остальных криптовалют. Так, Dogecoin подорожал на 15,3 процента, Ethereum — на 9,4 процента, Ethereum Classic — на 13,4 процента, Litecoin — на 10,4 процента.

Неделю назад биткоин опускался ниже 30 тысяч долларов. Негативная динамика была связана с новостями из Китая, который запретил крупным финансовым институтам страны проводить операции с криптовалютой. Однако затем самая капитализированная криптовалюта мира начала резко укрепляться.