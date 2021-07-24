В Баку продолжается суд над армянскими шпионами

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 26 июля продолжается судебный процесс по уголовному делу Давтяна Давита Тиграни и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда, на заседании под председательством Али Мамедова было объявлено о начале судебного следствия.

Отметим, что Давиту Давтяну и Геворгу Суджяну предъявлены обвинения по статьям 276 (шпионаж), 228 (незаконное хранение оружия), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Азербайджана.