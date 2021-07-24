В Японии недовольны поездкой российского премьера на Курилы

Первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест послу России Михаилу Галузину из-за визита российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство «Киодо».

Посол России протест японской стороны не принял. «В свете фундаментальной позиции России мы не принимаем протест»,— сказал Галузин.