В Японии недовольны поездкой российского премьера на Курилы
Первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест послу России Михаилу Галузину из-за визита российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство «Киодо».
Посол России протест японской стороны не принял. «В свете фундаментальной позиции России мы не принимаем протест»,— сказал Галузин.
Ранее сегодня сообщалось, что посла России вызвали в МИД Японии для выражения протеста. Российский премьер прибыл на остров, принадлежность которого оспаривается Японией, утром 26 июля. Итуруп стал первой точкой деловой поездки Михаила Мишустина на Дальний Восток и в Сибирь, пишет «Коммерсант».
Итуруп и еще три острова Курильской гряды (Кунашир, Шикотан и Хабомаи) относятся к спорным территориям между Россией и Японией. СССР получил контроль над ними после Второй мировой войны. Спор о принадлежности Южных Курил — основная причина, по которой Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.