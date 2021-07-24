Сильная песчаная буря вызвала хаос в Китае видео
В Китае на провинцию Ганьсу на севере центральной части страны в воскресенье, 25 июля, обрушилась мощная песчаная буря. Об этом сообщает South China Morning Post.
"Сильная песчаная буря с облаками пыли высотой не менее 100 метров вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на Шелковом пути на северо-западе Китая", - говорится в сообщении.
Согласно информации, песчаный шторм вынудил местную полицию приказывать водителям съезжать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания, чтобы переждать шторм.
Город Дуньхуан является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем расположены гроты Могао. Город расположен в пустыне Гоби и известен суровым климатом.