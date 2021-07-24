В Китае на провинцию Ганьсу на севере центральной части страны в воскресенье, 25 июля, обрушилась мощная песчаная буря. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Сильная песчаная буря с облаками пыли высотой не менее 100 метров вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на Шелковом пути на северо-западе Китая", - говорится в сообщении.