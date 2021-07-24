В Губадлы в освобожденном селе нашли более пяти тонн конопли

Сотрудники Губадлинского районного отдела полиции и Государственной пограничной службы провели комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Хаш-хаш-2021», в результате которых были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения, сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, на территории освобожденного от оккупации села Гадили было обнаружено и уничтожено 7 982 куста конопли весом более пяти тонн.