Генпрокуратура обратилась к гражданам Азербайджана видео
Генпрокуратура Азербайджана обратилась к гражданам в связи с участившимися случаями применения физического, психологического и другого насилия в отношении детей.
В обращении говорится: «В последние дни растет число фактов жестокого обращения с детьми. В связи с этим Генпрокуратура обращается к гражданам с просьбой незамедлительно сообщать о таких случаях, позвонив на «горячую линию» «961», если они стали свидетелями применения физического, психологического и другого насилия в отношении детей. Не будьте равнодушными к жизни детей!»