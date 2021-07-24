Будет ли в Азербайджане ужесточен карантин? Оперштаб ответил

Среди населения Азербайджана упорно распространяются слухи о том, что из-за увеличения в последние дни в стране числа случаев заражения коронавирусом в августе - сентябре будут введены ограничения.

Как пишут местные СМИ, в Оперштабе при Кабинете министров Азербайджана прокомментировали эти слухи.

«После смягчения карантина увеличение числа инфицированных было ожидаемым. Но сегодняшние цифры не вызывают настороженности. Если темпы роста не ускорятся, то серьезных ограничений не будет», - заявили в Оперативном штабе.

Отметим, что сегодня, в 15:00, состоится очередной брифинг Оперативного штаба.