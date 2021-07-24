Премьер Грузии: локдауна не будет, несмотря на рост заражений COVID

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил введение очередного локдауна в стране или каких-либо серьезных ограничений. По мнению главы грузинского правительства, страна не сможет выдержать очередное закрытие, а строгие ограничения нанесут серьезный вред экономике. Об этом пишет Sputnik Грузия.

"В последнее время много говорят о том, не будет ли очередного закрытия и так далее. Хочу заявить, что мы выбрали другой путь. Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданны. Более того, это нанесет ущерб экономике нашей страны", - заявил Гарибашвили на заседании правительства.

Премьер-министр Грузии призвал граждан прислушиваться к ученым, медикам, а не дезинформаторам, которые встречаются в интернете. Гарибашвили напомнил, что после вакцинации случаев смерти практически не бывает.

Что касается роста новых случаев коронавируса в Грузии, Гарибашвили связывает это с акциями протеста, которые проходили в Грузии. По его словам, после акций показатель инфицирования увеличился вдвое.