Разведка Турции ликвидировала особо опасного террориста ПКК

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела успешную операцию, в ходе которой на севере Ирака был ликвидирован особо опасный террорист Хакан Атеш (позывной «Сердар Пир Авеста»).

Anadolu со ссылкой на данные источников в структурах безопасности Турции сообщает, что Атеш считался «ответственным за логистические операции» террористов в иракском районе Хакурк. Сотрудники MIT организовали слежку за террористом, орудовавшим на севере Ирака с июня 2015 года. Атеш был нейтрализован 22 июня недалеко от селения Бирким в Хакурке.

Агентство также отмечает, что Атеш принимал участие в организации терактов и курировал пополнение рядов ПКК новыми боевиками.