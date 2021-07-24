Лукашенко послу Азербайджана: "Вы молодцы, не прогнулись под давлением Запада"

Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в стране, передает БЕЛТА.

"Какая-то плохая традиция: лучшие наши друзья-послы уезжают, и мы вынуждены надеяться, что те, кто приедет после вас, будут хорошими нашими друзьями, и мы так же, как и при вашей каденции, сможем выстроить самые добрые отношения с Азербайджаном. Но в том, что у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, я нисколько не сомневаюсь, поскольку на всех уровнях нам удалось выстроить эти взаимоотношения на основе взаимопонимания", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что между народами двух стран сложились добрые, тесные и дружеские отношения.

"Как мы часто говорим, братские отношения. Это пример хороших отношений со времен Советского Союза: мы как были когда-то в одном государстве и имели хорошие, блестящие отношения, нам удалось их не просто сохранить, но и приумножить. И, конечно же, вы сделали для этого немало. Вы настоящий друг нашего народа. Я очень надеюсь, что, где бы вы ни работали после этого периода вашей жизни, Беларусь останется в вашем сердце", - сказал глава государства.