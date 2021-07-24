Как сообщили haqqin.az в пресс-службе объединения, руководство ПО, учитывая абонентов, не пользующихся социальными сетями и не имеющих подключения к интернету, применило новый метод для ответа на их обращения. Уже с сегодняшнего дня началась установка ящиков для заявок перед административными зданиями всех региональных управлений по эксплуатации газа и зон обслуживания. На абонентских ящиках написано: «Первым, кто прочитает ваше обращение, будет само руководство ПО «Азеригаз». Письма не будут открываться на местах и рассматриваться, а будут оперативно отправляться генеральному директору объединения Руслану Алиеву. После этого руководством будут даны соответствующие указания по решению проблемы данного гражданина.

Отметим, что генеральный директор и заместители ПО «Азеригаз» ежемесячно осуществляют прием граждан на основе графика, составленного Администрацией президента Азербайджанской Республики. Кроме того, генеральный директор регулярно организует прямые трансляции через социальные сети и интересуется обращениями граждан.