Ильхам Алиев назначил новых послов в Бельгии и Швейцарии
Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Вагифа Исмаил оглу Садыгова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бельгии, сообщает официальный сайт главы государства.
Ранее другим распоряжением президента Ильхама Алиева Фуад Эльдар оглу Искендеров был отозван с должности посла Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и главы представительства АР при Европейском Союзе.
Президент Ильхам Алиев в понедельник также подписал распоряжение о назначении Фуада Эльдар оглу Искендерова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Швейцарской Конфедерации.