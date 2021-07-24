К олимпийскому Токио приближается «Непартак»

Тайфун "Непартак" приближается со стороны Тихого океана к северо-востоку Японии, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на японские метеослужбы.

Согласно прогнозу, тайфун может достигнуть японского побережья во вторник и принести сильные дожди, ветер, а также вызвать высокие волны. Синоптики не исключают, что стихийное бедствие затронет и Токио, где проходят летние Олимпийские игры.

Между тем организаторы Игр в Токио заявили, что пока планируют проведение почти всех запланированных на вторник соревнований в соответствии с расписанием. Перенесены лишь соревнования по гребле и стрельбе из лука.

В японской метеослужбе в свою очередь предупредили о возможных сходах оползней и наводнениях из-за ожидаемых ливней.