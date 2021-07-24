Сына Абеля Магеррамова назначили новым послом в Эстонии
Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Анара Абель оглу Магеррамова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Эстонской Республике, сообщает официальный сайт главы государства.
Напомним, сын бывшего ректора Бакинского государственного университета Абеля Магеррамова, Анар Магеррамов, в апреле этого года распоряжением президента Ильхама Алиева был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Испании и Андорре, а также с должности постоянного представителя при Всемирной туристской организации.