Метеорологи предупреждают о нестабильной погоде

Завтра, 27 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра, утром на полуострове прогнозируются кратковременные дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление повысится с 755 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.

Завтра в северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами интенсивные, на остальной территории республики прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

Национальная служба гидрометеорологии предупреждает об ожидаемых нестабильных погодных условий. Согласно сообщению, в Баку и на Апшеронском полуострове вечером 27 и 28 июля ожидается усиление северо-западного ветра, временами пройдут дожди. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с прошлыми днями.

Вечером 27 июля в районах Азербайджана, начиная с северных и западных, ожидается изменение погодных условий, местами возможны грозы, ливни. Есть вероятность выпадения града, в связи с ожидаемыми интенсивными дождями на некоторых горных реках возможны кратковременные наводнения и сход селевых потоков. Будет дуть западный, северо-западный ветер. Неблагоприятные погодные условия продлятся до 29 июля.