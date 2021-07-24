Экс-главе Джалилабада продлили срок ареста

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста в отношении экс-главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова.

Как сообщает haqqin.az, согласно принятому на процессе решению, срок избранной в его отношении меры пресечения продлен еще на 3 месяца.

Отметим, Н.Зейналов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179.2.2 (присвоение или растрата, неоднократно), 179.2.3 (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения;), 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (получение взятки, неоднократно), 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Н.Зейналов был задержан в ходе спецоперации, проведенной в здании ИВ Джалилабадского района.

Распоряжением президента Ильхама Алиева Н.Зейналов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района.