Отметим, что устроить ребенка в детский сад в Баку практически всегда было проблемной задачей. Пользуясь ограниченным количеством мест в тех или иных дошкольных учреждениях, их руководители зачастую прибегали к несправедливым и непрозрачным методам распределения мест. И теперь, следуя поручению главы государства о прозрачности деятельности в государственных органах, Исполнительная власть Баку решила окончательно навести порядок в этой сфере.

В деятельности детских садов в Баку начались инновационные преобразования. Cтоличная мэрия завершила работу по созданию электронной службы приема детей в дошкольные учреждения.

Как сообщил haqqin.az глава аппарата ИВ Баку Эльгин Габибуллаев, со 2 августа начинается электронный прием детей в дошкольные учреждения столицы. В качестве пилотного проекта для реализации выбран Низаминский район, в котором уже завершены все организационные работы.

Отныне родителям больше не придется обивать пороги детских садов и уговаривать их директоров принять ребенка. Записать своего ребенка в детский сад теперь можно не выходя из дома. Вся информация о доступных местах в детских садах будет представлена в электронном виде.

Эльгин Габибуллаев подчеркнул, что система электронного приема будет постоянно улучшаться, принимая во внимание отзывы и пожелания родителей. После реализации пилотного проекта в Низаминском районе система электронного приема будет постепенно внедряться в других районах столицы.

«Наряду с электронной системой приема ведется работа по внедрению нового, инновационного подхода к учебному процессу. Кроме того, разрабатывается специальная программа для электронизации и обеспечения прозрачности во всех других сферах обслуживания Исполнительной власти Баку», - заключил Эльгин Габибуллаев.