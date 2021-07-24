Минобороны Армении опровергло, а затем подтвердило сообщение Азербайджана: идут бои

Поздно ночью Минобороны Азербайджана сообщило о том, что 26 июля начиная с 03:00 подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

Сегодня утром армянские СМИ распространили сообщение Минобороны Армении, в котором ведомство опровергло сообщение Баку об обстреле армянскими вооруженными силами позиций азербайджанской армии в Кельбаджаре.

«Сообщение Минобороны Азербайджана является дезинформацией», - заявили в Минобороны Армении.

Однако через несколько часов оборонное ведомство Армении выступило с новым заявлением.

«Подразделения ВС Азербайджана 26 июля около 03:30 из разнокалиберного стрелкового оружия открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы.

26 июля с 11:30 противник нарушил режим прекращения огня в направлении Араратского района армяно-азербайджанской границы, в частности на участке в Ерасхе, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских позиций. Армянская сторона приняла ответные меры», - говорится в сообщении армянского Минобороны.

Отметим, что данное заявление Минобороны Армении противоречит его первому заявлению и полностью подтверждает информацию, распространенную азербайджанской стороной об обстрелах на кельбаджарском участке госграницы. Данный факт свидетельствует о том, что в оборонном ведомстве Армении продолжает царить хаос, возникший в результате разгромного поражения Еревана во второй Карабахской войне, и деятельность Минобороны Армении полностью дезорганизована.