МИД: Баку не получил ответа от Еревана на свои предложения

Баку пока не получил ответа из Армении на предложения о подписании мирного договора и начале процесса делимитации государственной границы, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник на совместном брифинге с находящимся в Баку с визитом министром иностранных дел Сербии.

«Азербайджан выступил с некоторыми предложениями. Это и решение открытого приграничного вопроса с Арменией посредством начала обсуждений по делимитации границы. Кроме того, это предложение, которое неоднократно озвучивал президент Азербайджана – готовность Баку подписать мирный договор с Арменией. К сожалению, пока мы не получили реакции от Армении на наши предложения», - сказал Джейхун Байрамов, слова которого приводит Интерфакс-Азербайджан.

Как отмечает министр, в Баку считают, что подобная позиция Еревана вредит миру и прогрессу в регионе, а также самой Армении.

«Ничего не надо нового придумывать. Есть простая формула – это соблюдение фундаментальных норм международного права. Азербайджан придерживается именно такой позиции», - добавил Байрамов.