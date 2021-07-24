Хулуси Акар приехал на турецко-сирийскую границу
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в понедельник в командный штаб Второй армии ВС Турции, координирующий переброску и действия подразделений ВС Турции на севере Сирии, передает Anadolu.
Согласно сообщению, Хулуси Акара в поездке сопровождают начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными силами генерал Умит Дундар.
Делегация во главе с Хулуси Акаром посетила также штаб Шестой механизированной пехотной бригады, расположенной вблизи границы с Сирией. Министр проинспектировал расположение части, а также, как ожидается, свяжется в режиме видеоконференции с командирами частей, дислоцированных в Сирии.