В Тунисе силовики взяли штурмом офис Al Jazeera

Силы безопасности Туниса взяли штурмом офис катарского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщил в понедельник телеканал на своей странице в Twitter.

"Тунисские силы безопасности штурмуют наш офис и выгоняют из него всех коллег-журналистов. Мы не получали предварительного уведомления о закрытии нашего офиса силами безопасности", - цитирует ТАСС слова директора тунисского представительства Лотфи Хаджи.