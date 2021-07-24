Оперштаб созвал брифинг по коронавирусу в Азербайджане

Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит 26 июля брифинг для представителей СМИ в связи с коронавирусом, сообщает корреспондент haqqin.az.

На брифинге представители Оперштаба информируют о последней ситуации в связи с коронавирусом в стране.

Отметим, что за последние сутки в Азербайджане было выявлено 386 случаев заражения коронавирусом, 149 человек выздоровели, четверо - скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане в целом выявлено 340 443 случая заражения коронавирусной инфекцией, 332 056 человек вылечились, 5 006 – скончались, число активных больных составляет 3 381.