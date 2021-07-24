Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана на основании полученной информации провели оперативные мероприятия против наркодилера. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, сотрудники полиции задержали жителя Нефтчалинского района ранее неоднократно судимого Элляра Тагиева по подозрению в продаже наркотиков через социальные сети.

У него было обнаружено и изъято 12 г героина, а также метамфетамин и электронные весы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, Э.Тагиев задержан и привлечен к следствию.

В ходе расследования также было установлено, что наркоторговцы в зарубежных странах располагают видео, где их курьеры в Азербайджане делают оскорбительные заявления в адрес азербайджанского народа и общества. Наркоторговцы угрожают распространить эти кадры в соцсети, если курьер откажется от выполнения так называемых обязанностей.

По факту проводится расследование.