Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Согласно изменениям, с 1 сентября 2021 года не менее 80 процентов сотрудников госорганов (структур), а также работников нижеперечисленных предприятий (независимо от того, работают они по трудовым или гражданским договорам) обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября - вторую дозу вакцины либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

В их число входят:

- все медицинские и фармацевтические предприятия, вне зависимости от формы собственности;

- все научные и образовательные учреждения, вне зависимости от формы собственности;

- предприятия, работающие в сферах бизнеса и услуг, указанных в приложении к настоящему постановлению.

Все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и среднеспециальных учебных заведениях, должны иметь паспорт COVID-19.

Лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении в следующих местах, только если у них есть паспорт COVID-19:

- в учреждениях общественного питания;

- в гостиницах;

- в крупных торговых центрах.