В США и Великобританию назначены новые послы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об отзыве Элина Эмин оглу Сулейманова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Азербайджанской Республики при Организации американских государств.

Другим распоряжением президента Ильхама Алиева Элин Сулейманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о назначении Хазара Ибрагима чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в США.