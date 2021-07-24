Лицам с противопоказаниями к вакцинации будет выдан отдельный сертификат

Лицам, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, планируется выдать сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации. Об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает корреспондент haqqin.az.

По его словам, выдача этих сертификатов предусмотрена для беременных; кормящих матерей, а также других лиц, которым противопоказана вакцинация. С этой целью Министерство здравоохранения создаст специальную комиссию.