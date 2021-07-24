В Азербайджане за минувший день выявлено 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 80 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 340 715 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 332 136 человек благополучно прошли лечение, 5009 пациентов клиник скончались.

Лечение 3570 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране был проведен 3 980 697 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5626 - за минувшие сутки.