Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

Отмечается, что Гасанов также должен будет оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Протокол на блогера был составлен за отказ пройти медицинское освидетельствование. Дело рассматривалось в суде.

Популярного российского блогера и владельца Lamborghini Гусейна Гасанова лишили водительских прав на полтора года. Об этом сообщает «Лента.ру».

7 июля полицейские остановили Гасанова на одной из столичных трасс. Сотрудники ГИБДД решили проверить водителя на трезвость и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако блогер отказался выполнять процедуру. Согласно российскому законодательству, отказ от подобного требования влечет за собой лишение прав на вождение транспортных средств.

На Гасанова составили протокол за «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования».

Ранее Гасанов попал в рейтинг российских блогеров, больше всех нарушающих правила дорожного движения. Он оказался в первой пятерке списка — у него было зафиксировано 290 нарушений ПДД. Лидером рейтинга стал автоблогер Эрик Давидыч с 674 штрафами. На втором месте — Эдвард Бил с 566 нарушениями ПДД, при этом значительная часть штрафов связана с превышением скорости. Тройку замкнула Анастасия Ивлеева (440 нарушений).