МЧС обратилось к гражданам из-за сильного ветра

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой.

Отмечено, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, с 27 по 29 июля на территории страны ожидается изменение погодных условий, сильный ветер.

В связи с этим МЧС просит людей быть внимательными и строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

"Учитывая, что в летний сезон люди едут на пляжи, напоминаем, что в очень ветреную погоду заходить в море опасно.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров, возникающих при сильном ветре, осложняется", - говорится в информации министерства.