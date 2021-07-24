Украинские военные попали под обстрел тяжелой артиллерии в Донбассе

Семеро украинских военных попали под обстрел тяжелой артиллерии в Донбассе и получили серьезные ранения. Сообщение об этом появилось на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Facebook.

По данным командования, артиллерийский удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришелся на утро 26 июля. Военнослужащие получили травмы и осколочные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести.

Как утверждают в Киеве, огонь со стороны сепаратистов велся из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Власти так называемой «Донецкой народной республики» (ДНР) эту информацию опровергают. «Вынужденно открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника», — говорится в сообщении «ДНР».