«Летний лагерь» Университета ADA в Azercell

Программа «Летний лагерь», традиционно организуемая Университетом ADA для учащихся средних школ страны в течение летнего сезона, на этот раз посетила ООО Azercell Telecom в рамках Недели информационных технологий.

Вначале школьники посетили крупнейший Центр обслуживания абонентов Azercell (улица Басти Багировой, 2) и смогли понаблюдать за работой сотрудников компании. Они ознакомились с культурой обслуживания клиентов в Azercell, основами поддержания уровня удовлетворенности абонентов, а также процессом обслуживания клиентов во фронт-офисах.

Затем участники лагеря посетили головной офис Azercell, где они получили информацию о сетевых технологиях. Эксперты Azercell провели презентации об инновациях и перспективах развития мобильных технологий, интернете вещей и будущем сектора ИКТ в целом. После презентаций для школьников были организованы викторины и вручены подарки от Azercell.