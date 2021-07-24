В Грузии стартовали учения НАТО: в них принимает участие и Азербайджан

Ежегодные многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух 2021») с участием военнослужащих 12 стран - членов НАТО и трех партнеров альянса стартовали в Грузии в понедельник, сообщает Интерфакс.

Церемония открытия учений состоялась на военной базе грузинских сил обороны в Сенаки (на западе Грузии). На церемонии открытия министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что в ходе нынешних учений впервые участие в них принимают в большом количестве военнослужащие сил специальных операций. Также, сообщил он, впервые широкомасштабным будет воздушно-десантный компонент учений.

На прошлой неделе в Минобороны Грузии сообщили, что на учения в Грузию США направили более 700 военнослужащих, различную технику и вертолеты «Блэк хоук», которые будут задействованы в компоненте медицинской эвакуации.

Учения Agile Spirit пройдут в Грузии уже в 10-й раз. Учения продлятся до 6 августа. В них примут участие около 2 тыс. 500 военнослужащих из 15 стран - Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Азербайджана, Украины, Великобритании, Канады и Италии.