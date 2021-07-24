С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически

Приложение «Nar+», которое облегчает абонентам управление своими учетными записями, обновляется, чтобы сделать повседневную жизнь пользователей еще более удобной и гибкой. Теперь для пополнения баланса абоненты Nar смогут хранить данные о картах внутри приложения.

Также благодаря тому, что приложение запоминает последнюю загруженную сумму, пополнить баланс теперь возможно в один клик. Кроме того, можно настроить автоматическое пополнение баланса, перейдя в раздел «Автоматический платеж» и выбрав одну из опций в разделах ежедневного, еженедельного или ежемесячного пополнения баланса. Тем самым абонентам уже не нужно повторно вводить данные карты и сумму для пополнения баланса.

Приложение «Nar+» позволяет абонентам осуществлять большинство важных операций по счету, не обращаясь в Телефонный центр. За доли секунд можно заказать новый интернет-пакет, получить информацию о тарифах, присоединиться к наиболее подходящему тарифу, сменить существующий тариф, получить детальную счет-фактуру по учетной записи, а также управлять одновременно до 5 учетными записями с единой платформы.

Приложение «Nar+» можно скачать в AppStore и PlayStore. Более подробную информацию о приложении можно найти на https://www.nar.az/plus/.