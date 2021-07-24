Главный дипломат Евросоюза о мире после пандемии: «опасный, азиатский, цифровой»

После пандемии коронавируса мир станет более опасным, заявил на пресс-конференции в испанском Сантандере верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он считает, что коронавирус «изменил все параметры на международной арене». По словам главы дипломатии ЕС, после пандемии мир станет «более неравным, более азиатским и более цифровым».

Боррель отметил, что это также «будет более опасный мир» из-за «обострения напряженностей и конфликтов». Также, по его мнению, после пандемии в мире будет «преобладать соперничество между Китаем и США», передает ТАСС.

«У нас одна (пандемия), но могут быть еще», – сказал глава дипломатии Евросоюза, добавив, что уже ведутся обсуждения по вопросу наделения ЕС «большими полномочиями, чтобы противостоять пандемиям».