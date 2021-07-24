Очереди из желающих попасть на матч «Нефтчи» - «Олимпиакос» а на «Сумгаит» все билеты проданы
С сегодняшнего дня поступили в продажу билеты на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Нефтчи» и греческим «Олимпиакосом».
И сразу же у касс рядом с «Бакселл Ареной» образовались очереди. Билеты стоят от 5 до 20 манатов.
Как известно, Оперативный штаб при Кабинете министров разрешил посещение футбольных еврокубковых матчей не более 50 процентам зрителей от вместимости стадиона. В кассах «Бакселл Арены» сообщили, что в продажу поступили более 4 тысяч билетов, и, судя по ажиотажу, уже завтра билеты могут закончиться.
Матч «Нефтчи» - «Олимпиакос» состоится 28 июля и начнется в 21:00. В первой игре греки выиграли со счетом 1:0.
На этой неделе в Азербайджане состоятся еще два матча Лиги конференций. «Сумгаит», который 29 июля примет сербские «Чукарички», уже объявил о том, что все поступившие в продажу билеты проданы. Игра состоится в Сумгаите на стадионе «Капитал Банк Арена» и начнется в 20:00. В первом матче в Белграде команды сыграли вничью 0:0.
В этот же день в 8 вечера начнется также игра между «Кешля» и российским «Сочи». Матч пройдет на бакинской «ASK Арене». Здесь также билеты поступили в продажу сегодня. Правда, интерес к этой игре вряд ли будет большим, учитывая то, что в первой встрече россияне победили со счетом 3:0.