Отдел спорта 19:02

С сегодняшнего дня поступили в продажу билеты на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Нефтчи» и греческим «Олимпиакосом». И сразу же у касс рядом с «Бакселл Ареной» образовались очереди. Билеты стоят от 5 до 20 манатов.

Как известно, Оперативный штаб при Кабинете министров разрешил посещение футбольных еврокубковых матчей не более 50 процентам зрителей от вместимости стадиона. В кассах «Бакселл Арены» сообщили, что в продажу поступили более 4 тысяч билетов, и, судя по ажиотажу, уже завтра билеты могут закончиться. Матч «Нефтчи» - «Олимпиакос» состоится 28 июля и начнется в 21:00. В первой игре греки выиграли со счетом 1:0.