Начальник отдела по связям с общественностью ПО « Азеригаз » Джейхун Сафаров освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, в связи с этим была организована встреча с руководством объединения. Отметив, что Д.Сафаров добился положительных успехов в сфере связи с общественностью, генеральный директор Руслан Алиев отметил, что он подготовил в этой области квалифицированные кадры. Было подчеркнуто, что он завоевал симпатию в коллективе и за время своей деятельности отличался профессионализмом. Р.Алиев отметил, что пути известного журналиста Дж.Сафарова и ПО «Азеригаз» не расходятся. С ним и впредь будут сотрудничать и плодотворно использовать полученный опыт.

Джейхун Сафаров поблагодарил его за внимание и подчеркнул, что коллектив ПО «Азеригаз» является для него родным. Затем генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев наградил Джейхуна Сафарова почетной грамотой за проделанную работу в объединении, образцовую трудовую деятельность и активное участие в профсоюзном движении, были сделаны совместные с коллективом памятные фотографии.