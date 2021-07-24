Миллиардеру поручили сформировать новое правительство Ливана

Президент Ливана Мишель Аун поручил Наджибу Микати сформировать правительство страны. Ранее предшественник Микати, Саад Харири, не стал формировать новое правительство, так как не смог достичь договоренностей с Ауном.

Политический кризис в Ливане разразился в августе прошлого года после ухода в отставку правительства страны во главе с Хасаном Диабом на фоне взрыва в морском порту Бейрута. Предложенный компромиссный премьер Мустафа Адиб не смог сформировать правительство. В итоге в октябре парламент попросил вернуться Саада Харири, отказавшегося за год до этого от поста премьера на фоне народных волнений.

Независимый политик и бизнесмен из Триполи Наджиб Микати дважды возглавлял правительства республики: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в разгар кризиса в соседней Сирии в 2011-2014 годы. Микати являлся одним из основателей телекоммуникационной компании Investcom. В 2006 году он продал компанию южноафриканской MTN Group за $ 5,5 млрд долларов. В 2008 году Forbes оценил его состояние примерно в 2,6 млрд долл. США.